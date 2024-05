Il ritorno in gara in Italia al Roma Sprint Festival. Jacobs scatta verso Europei e Olimpiadi Test in casa per una nuova caccia all’oro

Dopo essersi rintanato per mesi negli Stati Uniti, al fine di ritrovarsi, riecco il figliol prodigo tornare in Italia. Gli americani direbbero "he’s back": Marcell Jacobs sarà in gara oggi a Roma, città che per anni è stata una seconda casa dopo Desenzano del Garda. L’azzurro è atteso in pista, alle 18.55, allo Stadio di Marmi della capitale, impianto rinnovato in vista degli imminenti Europei (7– 12 giugno). L’agente delle Fiamme Oro gareggerà al Roma Sprint Festival, meeting di velocità che rappresenta la seconda uscita stagionale, a livello individuale, dopo il 10.11 di aprile a Jacksonville, in Florida ed escludendo le World Athletics Relays.

La gara di Roma sarà un ulteriore test in vista della rassegna continentale e dell’Olimpiade. Jacobs dovrà pensare non solo a se stesso, ma anche alla concorrenza interna. Tra i partecipati figura infatti Chituru Ali, in grado di fermare il cronometro, qualche settimana fa, sul tempo di 10.06. Niente paura però, l’azzurro, in una recente chiacchierata con l’ex campionessa Fiona May, ha garantito di stare bene ma soprattutto di aver riacquisito un certo equilibrio.

"Ho recuperato energia, carica e motivazione per tornare a gareggiare e rimettermi in gioco. I Campionati Europei in casa avranno tutto un altro valore, per me saranno importantissimi e in più sono il campione europeo in carica. Correre davanti alla tua gente, al tuo popolo che ti supporta con la maglia azzurra indosso è un qualcosa di incredibile e non vedo l’ora che arrivi quel momento". Nella gara odierna cercherà di abbassare il tempo, centrando magari i dieci secondi netti (tempo minimo per Parigi) e di migliore la partenza che alla prima uscita non ha del tutto convinto. Poi, lo sprinter sarà in pista il 28 maggio a Ostrava e il 30 a Oslo, ultima uscita prima dell’Europeo.