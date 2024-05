Il tecnico del cagliari. Ranieri ai saluti: "Decisione dura, giusto lasciare ora»

A 72 anni è uno dei pochi ’guru’ della panchina ancora in attività. Ma ora Claudio Ranieri (foto) saluta il Cagliari, lasciando per il futuro, solo spazio all’immaginazione. Dopo la doppia impresa promozione in A-salvezza, il tecnico romano ha deciso di chiudere la sua avventura in rossoblù. "Per sempre grati", scrive il club. E’ possibile che si tratti di ritiro dal calcio, del resto lo stesso allenatore ha più volte detto che quella del Cagliari sarebbe stata la sua ultima panchina. Il tecnico ha deciso di chiudere con un anno d’anticipo sulla scadenza naturale del contratto la sua seconda (altrettanto gloriosa) esperienza in rossoblù. "Ho iniziato il mio percorso qui nel 1988 (quando traghettò i rossoblù dalla serie C1 fino alla A). Ma dopo una promozione quasi inaspettata e la salvezza ho deciso che la cosa giusta è lasciare adesso, a malincuore perché è una decisione dura".

Oggi alle 17 l’allenamento di vigilia a porte aperte, domani alle 20.45 l’anticipo dell’ultima giornata di Serie A contro la Fiorentina.