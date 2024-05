Il tecnico toscano. Calabro: "Ci è toccato un avversario ostico. Non facciamo calcoli»

A ridosso del doppio confronto con il Perugia, la Carrarese ha rinnovato il contratto al tecnico Antonio Calabro che ha commentato il sorteggio dei play off. "Ci è toccato in sorte un avversario ostico – ha commentato mister Calabro - ma quando arrivi a queste fasi non puoi sperare di trovare situazioni semplici perché tutte le squadre rimaste sono forti. Il Perugia lo conosciamo bene dato che lo abbiamo affrontato in campionato un mese e mezzo fa e ribadisco quello che dissi a riguardo a fine partita: sono una squadra difficile da affrontare composta da giocatori importanti".

La Carrarese avrà il vantaggio di qualificarsi al termine della doppia sfida anche in caso di parità di risultati: due pareggi o una vittoria per parte con lo stesso scarto di reti. Questa opportunità potrebbe dar adito a delle strategie? "Fare calcoli non è mai la cosa miglior in questi momenti – si è affrettato a precisare il tecnico pugliese -. Bisogna approcciare le gare come fatto in campionato. Dobbiamo andare per ottenere il massimo perché se dovessimo pensare troppo faremmo un grosso errore".