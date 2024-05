Il traguardo. Saccaggi raggiunge le 250 presenze in biancorosso

Lorenzo Saccaggi 250 volte in biancorosso. L’esterno dell’Estra in gara-2 dei playoff contro Brescia ha toccato questo grande traguardo che lo conferma in seconda posizione assoluta e lo avvicina sempre di più al record-man di tutti i tempi, ovvero Fiorello Toppo. Per lui c’è anche il secondo posto anche nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del Pistoia Basket, con 1920 punti a referto. "Arrivare a questo traguardo è un grande onore – afferma Saccaggi – perché questa è la mia seconda casa: sono orgoglioso di aver giocato così tante partite, vivendo momenti memorabili condivisi con una società che mi ha sempre dimostrato fiducia e che mi ha voluto qui per tanti anni".