Il trasloco. Campo Zelocchi, al via i lavori. La squadra si allenerà a Bastiglia

A partire dalla prossima settimana, e per un periodo di circa quattro settimane, la prima squadra del Modena si allenerà al campo comunale di Bastiglia e non più allo Zelocchi (foto), dove inizieranno i lavori di sistemazione e ripristino del terreno di gioco, nell’ambito degli interventi programmati dalla società per la manutenzione e le migliorie agli impianti in gestione, tra i quali appunto lo Zelocchi e il Braglia stesso. Contestualmente, sono iniziati anche i lavori per la transizione invernale sul manto erboso dello stadio Braglia, non impatteranno sul calendario e sugli impegni della squadra che sul terreno casalingo tornerà a giocare solamente il 19 ottobre, dopo la pausa per l’attività delle nazionali, quando in calendario è prevista la sfida contro il Palermo. Sempre a proposito dello Zelocchi, sarà poi completamente rizollato durante la sosta invernale.

Il club ha inoltre annunciato un accordo con Enel, nuovo Official Energy Partner del Modena per questa stagione. Il logo dell’azienda comparirà dalla prossima partita casalinga su maxischermi, led e backdrop per le interviste posizionati al Braglia.