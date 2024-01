Impresa a st.moritz. Bagnis fa la storia, primo oro tricolore. Margaglio d’argento

Si è riscritta ieri la storia dello skeleton azzurro. Rapido, anzi rapidissimo ammanuense è Amedeo Bagnis (foto), ieri sul gradino più alto del podio di Coppa del Mondo a St. Moritz. Per l’Italia, sull’unica pista al mondo naturale, arriva la prima vittoria in assoluto nella sfera di cristallo. Ciliegina sulla torta è il secondo posto di Valentina Margaglio nella gara femminile. Ma non solo: il duo Margaglio-Bagnis si è aggiudicato anche la staffetta mista. Settantasei anni fa arrivava il primo oro olimpico negli sport invernali con Nino Bibbia. E ieri il team diretto da Maurizio Oioli ha coronato un cammino cominciato 4 anni fa con il bronzo di Mattia Gaspari e Margaglio nella prova a squadre di Altenberg, proseguita con i primi podi in Coppa del mondo, oltre all’argento di Bagnis nel 2023 sempre sulla pista Svizzera. Pesanti i distacchi rifilati agli avversari. Bagnis ha ottenuto un vantaggio di 56 centesimi sulla concorrenza nella manche di apertura, e in quella del pomeriggio è arrivato addirittura a oltre 9 decimi di vantaggio. Secondo il tedesco Christopher Grotheer, in ritardo di 56 centesimi, mentre il britannico Matt Weston ha competato il podio con il terzo posto a 98 centesimi. L’indimenticaible gironata azzurra è arricchita dal sesto posto di Mattia Gaspari, che ha dimostrati di aver superato il grave infortunio al tendine d’achille di qualche stagione fa.

g. t.