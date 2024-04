In casa rossoblù. Samb in caduta libera: nel mirino ci sono Fanesi e De Angelis

Samb, tutto da rifare. La reazione ai due insuccessi con L’Aquila e Campobasso che si auspicava, ad Ascoli, contro l’Atletico, non c’è stata. E questo non stupisce. L’opaca prestazione della squadra di Lauro contro la formazione di Seccardini, è stata perfettamente in linea con l’ultima parte di questo campionato. Che la Samb fosse in caduta libera, fisicamente e tatticamente, lo dimostravano i fatti, i due punti racimolati in 5 partite con un solo gol messo a segno. Domenica il terzo ko consecutivo che ha portato all’esonero bis di Maurizio Lauro. Inevitabile. Oggi, a dirigere la squadra, alla ripresa degli allenamenti, e da qui fino alla fine della stagione sarà il suo secondo Marco Mancinelli. Ai numeri la Samb mostrava sofferenza da tempo, le avvisaglie c’erano tutte, una squadra irriconoscibile rispetto a quella rimasta imbattuta nelle prime 14 giornate di questo campionato. Prestazioni incolori a volte, altre migliori ma comunque mai concrete. Il punto è che la dirigenza i segnali non li ha saputi cogliere. Sembra oramai diventata routine ma è necessario ripetersi. Determinate decisioni andavano prese a dicembre, al primo sintomo di crisi e guarda il caso proprio dopo il ko (il primo stagionale) con il Campobasso, il rocambolesco pareggio con l’Atletico Ascoli, la sconfitta con la Vigor Senigallia, nel girone di andata, quando c’era tutto il tempo di sollevare l’allenatore dall’incarico, trovare un sostituto all’altezza della situazione e mettere mano al mercato in maniera incisiva. Nulla di tutto questo è accaduto e il resto ormai è storia, storia di un campionato gettato alle ortiche con scelte di mercato errate, un tardivo esonero di Lauro, la non incisiva scelta di Alessandrini al suo posto e ora un nuovo esonero per Lauro. Sì, mancano due giornate, c’è un terzo posto da difendere con l’Avezzano oramai ad un punto, dei playoff da giocare seppur servano a poco o nulla, ma in queste condizioni la Samb come potrebbe mai vincerli? Oggi, alla società corre piuttosto l’obbligo di fare una valutazione attenta in vista delle scelte per la prossima stagione, perché per come è andata, ci sarà da rivedere davvero tutto. Fino ad una settimana fa il presidente Vittorio Massi guardava ad una strutturazione della società, in cerca di un direttore generale, ma allo stesso tempo parlava di continuità. Alla luce di quanto accaduto, sarà ancora dello stesso avviso? Impossibile non imputare responsabilità al consulente Massimiliano Fanesi e al ds Stefano De Angelis. Dopo Lauro, sono finiti subito nel mirino della piazza insieme alla squadra. Qualcuno le responsabilità di una disfatta simile dovrà pur prendersele, prima o poi. E oggi chissà come e con quale spirito per la Samb comincerà un’altra settimana in vista del prossimo match interno con il Roma City.

s. v.