In gara con l’oceano a due passi. De Luca, Gaudiano e Casadei danno l’assalto al Tour a Miami

Si svolge a Miami Beach a bordo oceano la seconda tappa 2024 del Longines Global Champions Tour, e nella starting list al via ci sono ben tre cavalieri italiani. Due sono plurititolati veterani del calibro di Lorenzo De Luca (Aeronautica) ed Emanuele Gaudiano (Carabinieri), il terzo è un debuttante in Usa, Giacomo Casadei, celebre per aver vinto a soli 16 anni l’oro individuale alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018. Debuttante nel Lgct, dicevamo, ma solo all’estero giacché il bolognese, oggi 21enne e dal 2019 con l’uniforme dei Carabinieri, si è già distinto in tre edizioni della tappa italiana del circuito, al Circo Massimo di Roma. A Miami la concorrenza è formidabile, la differenza possono farla i cavalli: De Luca non ha con sé il soggetto di punta, F One Usa, rimasto a casa perché dal 16 aprile disputerà con il suo cavaliere la finale mondiale – unico binomio italiano – della Fei World Cup a Riad, Arabia Saudita. Ma impiegherà il validissimo Cappuccino e Denver De Talma, Gaudiano Julius D e Crack Balou, mentre la "recluta" bolognese ha con sé Corradiena Van’t Klein Asdonkz e Marbella du Chabli. La classifica generale del Lgct è guidata dall’egiziano ma belga di passaporto sportivo Abdel Said (40 p.), davanti all’irlandese Harry Allen (37) e al tedesco Ehning (35). Primo degli italiani Gaudiano (25). Il GP è domani. In casa nostra intanto partecipazioni record al Toscana Tour di Arezzo (1.137 cavalli e 550 concorrenti di 39 nazioni) e a Gorla, Varese (29 bandiere 152 concorrenti e 410 cavalli). La Fise ha anche annunciato le date dell’RWC Campionato italiano a Cervia dal 18 al 21 aprile.