Inoue fa il poker. È campione del mondo per tutte le sigle

Naoya Inoue, miglior pugile nella storia del Giappone, è diventato l’unico campione del mondo dei pesi supergallo (53-55 kg): ha sconfitto il filippino Marlon Tapales per KO alla decima ripresa nel match per la riunificazione dei titoli sul ring della Ariake Arena di Tokyo. Inoue, che già deteneva le corone Wbc e Wbo, ha conquistato anche quelle di Wba e Ibf, che erano in possesso di Tapales, è ora è l’unico campione del mondo della categoria. Per lui 26ª vittoria (21 prima del limite) in altrettanti match da professionista.