Italgronda in semifinale

Continua il sogno promozione dell’Italgronda Futsal Prato. La squadra di Massimo Zudetich è infatti approdata alle semifinali dei playoff del campionato di serie B grazie al successo ottenuto al Pala Kobilica nella partita di ritorno dei quarti disputata contro il Boca Livorno. I pratesi, che all’andata in terra labronica avevano pareggiato 3-3, hanno vinto nettamente più di quanto non dica il risultato finale di 5-3. La superiorità dei padroni di casa nei confronti del Boca Livorno è stata evidente per larghi tratti del match, che ad un certo punto si sono trovati a condurre anche per 5-1. L’Italgronda è passata in vantaggio al 3’ di gioco con Patetta ma presto è arrivata la risposta degli avversari che al 7’ hanno pareggiato con Perciavalle. Passato un solo minuto, però, i pratesi si sono riportati avanti con Votano e sul risultato di 2-1 si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa D’Amico e compagni sono volati presto sul 3-1 con El Gallaf e, la tattica del portiere di movimento utilizzata dal Boca Livorno, ha quindi consentito loro di salire fino al 5-1 grazie ancora ad El Gallaf e Balestri. Solo nel finale Perciavalle e Catania sono riusciti a rendere la sconfitta degli ospiti meno amara. Ora dunque la semifinale che i pratesi disputeranno contro il Grifoni Spello: andata il 18 maggio, ritorno il 25 maggio.

Il tabellino del match.

Italgronda Futsal Prato: Laino, D’Amico, Montorzi, Patetta, Di Maso, Balestri, El Gallaf, Votano, Pacini, Truschi, De Stefano, Di Maria. All.: Zudetich.

Boca Livorno: Del Greco, Spinetti, Vernace, Bartoli, Catania, Disegni, Lepori, Pedani, Perciavalle, Pipeschi, Pisconti, Sardi. All.: Vannini.

Marcatori: pt 3’ Patetta, 7’ Perciavalle, 8’ Votano; st 7’ e 14’ El Gallaf, 18’ Balestri, 18’ Perciavalle, 19’ Catania.

M.M.