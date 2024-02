Italia, bronzi da applausi. Pilato, Franceschi e la 4x100. E’ una chiusura mondiale

Dopo gli argenti di Gwangju 2019 e Budapest 2022, il bronzo di Fukuoka 2023, ecco il bronzo di Doha 2024. Quattro città, quattro medaglie, Benedetta Pilato non conosce confini e a distanza di cinque anni si conferma tra le migliori del mondo nei suoi 50 rana. La 19enne ranista azzurra (nella foto) è stata protagonista di una delle finali più appassionanti di tutto il Mondiale assieme a quella degli 800 sl che il giorno prima aveva visto imporsi Simona Quadarella. Pilato, tarantina, tesserata per Fiamme Oro, allenata da Antonio Satta, ha concluso in 30”02 con un sensazionale recupero nella seconda parte di gara. La più forte al mondo si è confermata a distanza di sette mesi la 26enne fuoriclasse lituana di Kaunas, Ruta Meilutyte vincitrice in 29”40 che è ai vertici della rana mondiale da oltre un decennio. Benedetta Pilato, dopo Federica Pellegrini con dieci e Quadarella con sette, è diventata la terza italiana a collezionare almeno cinque podi individuali nei Campionati mondiali in vasca lunga.

L’ultima giornata della rassegna iridata di Doha regala anche il bronzo di Sara Franceschi nei 400 misti. Ottima prova per la 25enne livornese, che ha chiuso con il crono finale di 4’37”86. Vittoria per la britannica Freya Constance Colbert in 4’37”14, argento per l’israeliana Anastasia Gorbenko in 4’37”36.

E poi, anche la 4x100 mista è finita terza. Gli azzurri Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Gianmarco Sansone – al debutto – e Alessandro Miressi hanno chiuso con il tempo di 3’31“59, dietro agli Stati Uniti oro in 3’29“80, e l’Olanda, argento in 3’31“23