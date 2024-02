Italia-Croazia 13-15, ai Mondiali di Doha il Settebello si arrende solo ai rigori

Doha, 17 febbraio 2024 – La coda Mondiale ai rigori premia la Croazia. Si chiude la cavalcata azzurra a Doha al termine di una partita difficile e di un cammino che forse lo è stato ancora di più.

Gli uomini del ct Campagna nell’avventura in Qatar hanno strappato il pass per le olimpiadi di Parigi 2024 ma si sono arresi solo allo strapotere della Croazia che conquista il terzo titolo mondiale (dopo quelli di Melbourne 2007 e a Budapest 2017). Il Settebello si mette al collo il quarto argento iridato e sale per la nona volta sul podio mondiale.

Niente ‘vendetta’ gli azzurri, che nel 2012, a Londra masticarono amaro per la sconfitta nella finale olimpica. La nazionale biancorossa ha il merito di aver segnato a pochi secondi dal gong, quando il Settebello era avanti 11-10. Poi i rigori, anche lì l’Italia è andata in fuga, parando un rigore, ma poi due errori della nostra formazione hanno regalato la vittoria mondiale alla Croazia, che resta la nostra ‘bestia nera’.

Ai rigori il Settebello ha sbagliato due volte con Gonzalo Echenique (traversa) e capitan Francesco Di Fulvio (parata).