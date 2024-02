Italia di squadra. Super staffetta. E il Settebello vola a Parigi

Suona una sinfonia di squadra nelle acque di Doha. In una piscina che si è fatta sempre più azzurra trionfano i valori del gruppo, con il Settebello che centra il pass olimpico e un argento da fuochi d’artificio nella staffetta maschile 4x100 stile libero ai mondiali qatarioti. Medaglia strameritata dietro la Cina, il cui primo frazionista ha battuto il record del mondo sui 100 stile con il tempo di 46.80. Impresa dei quattro azzurri Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo, che hanno nuotato in 3’12"08, un secondo esatto in più rispetto agli staffettisti cinesi, precedendo di poco gli Usa. La risalita di Zazzeri e chiusura, insolita, di Manuel Frigo di alto livello fanno la differenza. Come se non bastasse, la staffetta femminile siu è classificata quinta, ma già accedendo alla finale aveva ottenuto la qualificazione per Parigi 2024, risultato raggiunto anche da Nicolò Martinenghi nei 100 rana (oggi farà la finale).

E poi c’è la pallanuoto, con il Settebello che si toglie il peso del biglietto per Parigi in una partita praticamente da dentro o fuori. Agli ottavi di finale con gli Stati Uniti serviva vincere per centrare sicuramente il pass, la sconfitta ci avrebbe costretto a sperare nella matematica e nell’eliminazione di altri avversari diretti.

Finisce 13/12 per il Settebello, contro una nazionale sulla carta meno forte della nostra. Il rischio? Praticamente tutto psicologico e in parte è un fattore che ha inciso. Gli statunitensi, partiti davanti di due gol e poi rimontati, sono rimasti attaccati agli azzurri trovando il pareggio a metà quarto tempo, sull’11-11. Un rigore di Di Somma e la terza rete di Di Fulvio hanno messo in cassaforte il risultato con l’Italia che ha gestito gli ultimi due minuti subendo l’ininfluente gol di Bowen a 14. Ora da affrontare ai quarti di finale c’è la Grecia, con il pass in tasca si azzera anche il peso psicologico del Settebello, come conferma il ct Campagna: "Quando si gioca sotto stress, vuol dire che sta nascendo qualcosa di importante. Vincere senza soffrire non è mai positivo. Le Olimpiadi? Ci sarà un equilibrio spaventoso".

Gabriele Tassi