"Italia in corsa per i Mondiali di Atletica Leggera 2027: Jacobs ritrova la felicità"

L’Italia si candida per i mondiali di atletica, mentre Jacobs giura di aver ritrovato la felicità. Ieri il ministro dello Sport Andrea Abodi ha incontrato la delegazione della World Athletics guidata da Antti Pihlakoski per parlare della candidatura di Roma ai Mondiali di atletica leggera del 2027. Il ministro ha detto "al presidente della Fidal, Stefano Mei, e ai rappresentanti di WA l’interesse dell’esecutivo a valutare l’ipotesi di candidatura italiana per i Mondiali. Abodi ha rinnovato la richiesta di documentazione, informazioni e analisi, a partire dalle valutazioni d’impatto socioeconomico", si legge in una nota del ministero. Da Jacksonville dove si è trasferito per lavorare con il nuovo allenatore Reider, Marcell Jacobs racconta la settimana di ritiro spirituale alle Maldive ("l’esperienza più incredibile della mia vita, ho scoperto la parte più profonda della mia persona e ho ritrovato il vero me"). In un post su Instagram, l’oro di Tokyo si dice "pronto ad iniziare un nuovo capitolo, una nuova avventura pensando solo ad essere felice e divertirmi".