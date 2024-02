Italia-Irlanda finisce 0-0, la giocatrice bianconera: "Grazie per l’affetto che mi avete dato». Tutti in piedi per Sara Gama: addio alla maglia azzurra

"Il futuro è il mio presente, Alle bambine che ci seguono dico di giocare e di divertirsi, condividendo sempre le emozioni". Il congedo di Sara Gama (foto) dalla maglia azzurra è proiettato al calcio femminile che sarà. Emozioni, si fra lacrime e abbracci nel mezzo della partita di pallone Italia-Irlanda, l’amichevole che ha sancito, con la sostituzione al 5’ della ripresa, l’ultimo match in Nazionale – il 140 esimo – della 35enne giocatrice della Juventus. Un’amichevole terminata 0-0 quella disputata al Viola Park di Firenze. Poco spettacolo, ma grande carica emotiva fra i cori del pubblico e le parole del presidente Figc Gabriele Gravina: "Sara per noi e per tutto il movimento del calcio femminile è un simbolo. E’ una donna e una calciatrice straordinaria, sotto il profilo umano e professionale. Le sue presenze in Nazionale sono una testimonianza concreta del suo spirito di sacrificio e dell’orgoglio col quale ha indossato negli anni la maglia azzurra. E’ stata protagonista nel far concentrare tante attenzioni sul calcio femminile".

La squadra di Andrea Soncin ha avuto più occasioni anche se alle irlandesi, alla mezzora della ripresa, è stato annullato un gol di Aquinn per fuorigioco. Il prossimo test sarà martedì in Spagna contro l’Inghilterra campione d’Europa. "Sara mi ha ringraziato – ha detto poi il ct –. Ma sono io e siamo a noi a ringraziare lei per tutto quello che ha dato a questo movimento. Emozioni che vanno al di là dell’aspetto calcistico". Il club viola ha inoltre donato al numero uno della Figc una maglia udella Fiorentina con stampato il cognome dello stesso presidente. Gravina ha ricambiato consegnando al direttore generale della società gigliata, Barone, una maglia ufficiale della Nazionale azzurra.