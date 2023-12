Jacobs: "Portabandiera? Magari"

Marcell Jacobs sogna il bis olimpico e di poter essere il portabandiera dell’Italia a Parigi. Lo ha raccontato ieri sera al Tg1, facendo il punto anche sul lavoro che sta svolgendo negli Stati Uniti, da quando ha deciso di cambiare allenatore e passare sotto la guida dell’americano Rana Reider. "Il lavoro e la preparazione stanno andando davvero molto bene. Il primo obiettivo è quello di rimanere in salute, perché se posso allenarmi con costanza posso dire la mia e fare il bis olimpico – ha detto Jacobs – Io portabandiera a Parigi? Ricordo che ero con Jessica Rossi all’incontro con il Capo della Polizia e lei sarebbe stata portabandiera a Tokyo. Pensai: chissà come sarà un giorno vincere un oro olimpico ed essere poi portabandiera. Per me sarebbe l’onore più grande, quasi più di vincere un medaglia", ha aggiunto.