Jennifer, brilla una stella: "Emozione Foro Italico"

Il tennis marchigiano festeggia una nuova piccola stella che a breve però potrà luccicare ancora di più: si tratta di Jennifer Ruggeri, classe 2003, cresciuta a Porto Potenza e poi trasferitasi all’MTA di Jesi, dove si allena. Recentemente, ha scalato le classifiche mondiali WTA, compiendo un salto di ben 600 posti, una crescita che sta proseguendo e fa sperare in una posizione ancora migliore entro la fine dell’anno. Attualmente è numero 431 del mondo.

Ruggeri, quando ha iniziato a giocare a tennis?

"All’età di sei anni nel mio circolo a Porto Potenza. È stato un avvicinamento un po’ singolare perché facevo tutto quello che faceva mia sorella, la copiavo in tutto. Poi lei ha smesso e io ho continuato".

C’è una campionessa a cui si ispira?

"Serena Williams: è sempre stata il mio idolo, sia dentro che fuori dal campo. Ammiravo la sua personalità e il suo gioco". Il 2024 con l’esordio in un Master 1000, agli Internazionali d’Italia, grazie alla wild card ricevuta: quali sensazioni? "Questi risultati sono arrivati in un periodo inaspettato. Credo di essere sempre rimasta la stessa, ma sono maturata tennisticamente. Ho modificato col mio staff il modo di allenarmi e questo ha influito".

Come è stato esordire al Foro Italico?

"Un’esperienza bellissima, devo ringraziare la Federazione per questo. È pazzesco sentire il pubblico che fa il tifo per te". Cosa manca ancora per poter competere al loro livello?

"La profondità di palla è completamente diversa nelle prime 100 giocatrici al mondo, appena accorci hai praticamente perso il punto. Non mi sento molto distante da quei livelli però devo ancora lavorare molto, spero di avere ancora in futuro occasioni per misurarmi con le migliori".

Un sogno?

"Diventare numero 1. Speriamo di entrare tra le prime cento...". Il suo allenatore, Massimiliano Albarella, conferma i progressi compiuti dalla giovane tennista, sottolineando al Carlino: "quest’anno Jennifer ha fatto un salto di qualità davvero impressionante. Abbiamo cercato ogni anno di apportare miglioramenti, aumentando i consulenti e integrando nello staff Alice Savoretti, un coach di grande esperienza. I risultati si sono visti".

Andrea Pongetti