Jolo, un pari imprevisto allontana la vetta. Nel derby pratese è il Casale a trionfare

Un turno non privo di sorprese, il terzultimo dei campionati di Prima e Seconda Categoria di ieri: per i club di Prato e provincia non è ancora tempo di rilassarsi. Iniziando dalla Prima Categoria, con lo Jolo che non può non essere soddisfatto dopo un pari imprevisto. Le reti di Carlesi e Balli non si sono infatti rivelati sufficienti: l’Atletica Castello ha venduto cara la pelle e il 2-2 finale non permette agli uomini di Diodato di riavvicinarsi alla vetta, visto che il Cerbaia capolista del girone C ha adesso tre lunghezze di margine. Nel derby fra C.F. 2001 e CSL Prato Social Club è stato il Casale a trionfare: Cutini e Pacini hanno neutralizzato i rivali e consentito al club di fare un passo avanti notevole nella corsa per la salvezza, tirandosi fuori dalle sabbie mobili.

Scendendo in Seconda Categoria, la nuova seconda forza del girone E è il Prato Nord: Miele, Calamai e Masolini hanno firmato il 3-1 contro il Montalbano Cecina facendo sorridere la società messa a dura prova dall’alluvione dello scorso novembre, che adesso vede l’Atletico Casini Spedalino primo della classe a soli tre punti. Anche perché nel frattempo il Montemurlo Jolly è caduto al Nelli, un po’ a sorpresa: Perra ha segnato, ma l’Olimpia Quarrata ha vinto 2-1 e fatto scivolare i montemurlesi di coach Rosi al terzo posto. Brutta sconfitta per il Chiesanuova, che è sulla via della salvezza diretta ma non ancora del tutto al sicuro. Ecco perché il 4-0 netto con cui il San Niccolò ha espugnato lo Scirea rappresenta un’onta da riscattare al più presto, potendo comunque contare su una situazione favorevole. In zona playout, la Galcianese continua a sperare dopo il 5-0 rifilato al San Felice e anche La Querce può comunque guardare con ottimismo al punto conquistato contro la Montagna Pistoiese a seguito del pari a reti inviolate. E c’è poi il girone F, con la copertina per la Virtus Comeana: l’1-0 esterno inflitto all’Eurocalcio Firenze lancia i comeanesi al quarto posto e li lascia in lizza per un posto negli spareggi. Elenco nel quale rientrerebbe anche la Pietà, per quanto lo 0-0 maturato al triplice fischio del confronto interno con il Sesto induce un sorriso a metà. Idem dicesi per l’1-1 con cui si è chiuso Prato Sport – Tavola, per un punto che serve a poco ad entrambe le contendenti. Stop per il Poggio a Caiano: la Virtus Rifredi ha sfruttato il fattore-campo vincendo 2-0. E in chiusura il Mezzana ha sconfitto 6-0 un Vernio in piena crisi, con la dirigenza che ha difeso pubblicamente gli allenatori a seguito di una contestazione isolata.

Giovanni Fiorentino