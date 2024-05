Jonathan Milan trionfa a Cento: il re dello sprint nel Giro d'Italia

Nessun dubbio sul più veloce in Giro: quando c’è volata, comanda Jonathan Milan. E’ lui il Pogacar dello sprint e non solo perchè ha vinto tre tappe come lo sloveno: dopo Andora e Francavilla, il gigante friulano fa centro pure a Cento. Nel conto di questa edizione ci sono anche due secondi posti: nessuno come lui, insomma. "Squadra impressionante, lavoro fantastico", dice Milan, dopo il bacio alla fidanzata Samira, sbarcata dalla Germania per l’occasione. Vittoria senza discussione, finalmente costruita col più classico degli schemi: treno perfetto negli ultimi chilometri ed esplosione finale per mangiarsi Gaviria, partito in anticipo. Finisce benissimo per il gigante ciclamino, nonostante il brutto quarto d’ora passato lungo la strada: a tre quarti di gara un ventaglio lo sorprende e lo taglia fuori dal gruppo dei migliori, costringendolo a rincorrere per venti chilometri.

Ordine d’arrivo 13^ tappa Riccione-Cento

1) Jonathan Milan (Lidl) km 179 in 4h 02’03’’ (media 44,371), 2) Aniolkowski (Pol) st, 3) Bauhaus (Ger), 4) Van Dijke (Ola), 5) Hofstetter (Fra), 9) Lonardi, 10) Dainese. Classifica

1) Tadej Pogacar (Slo, Uae), in 49h 24’38’’, 2) Martinez (Col) a 2’40’’, 3) Thomas (Gbr) a 2’56’’, 4) O’ Connor (Nzl) a 3’39’’ , 5) Tiberi a 4’27’’, 6) Bardet (Fra) a 4’57’’, 7) Fortunato a 5’19’’, 8) Zana a 5’23’’, 9) Rubio (Col) a 5’28’’, 14) Pozzovivo a 7’34’’, 16) Piganzoli a 11’30’’.

