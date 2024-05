Junior e children senza rivali. Etrea, azzurrini da applausi. Bis di Coppe

Due Coppe delle Nazioni vinte, quelle junior e children, poi secondo posto degli under 21 e infine terza piazza del team pony. All’Etrea Sport Horses di Busto Arsizio, Varese, gli azzurrini hanno esaltato le rispettive gare a squadre. "E’ una grande soddisfazione – hanno dichiarato i tecnici Coata, Bergomi e Forte – vedere dei giovani che gareggiano come professionisti. In particolare nella Coppa children: a Compiègne e a Linz eravamo in testa nella prima manche e poi siamo stati superati, qui invece è successo il contrario: abbiamo costretto l’Olanda al barrage e infine l’abbiamo battuta".

Ieri nei Gp altre vittorie e piazzamenti: le under 21 Ferrari (Alonki Hero Z) e Zoe (Nebbia delle Schiave) 2a e 3a nella prova vinta dallo spagnolo Smith Garazi (Emir de Burgo). Nel GP junior prima la Baldi (Karnivale van’T Klavershof ), 3° Anchisi (Don Flamenco vd Kranenburg), 4a la Lobosco (Oberon v/d Berg). Nel GP children 3a la Giussani (Quarrycrest Reflection). Nel GP pony 2a e 3a la Zendrini (Lacoste) e la Ruotolo (Vainqueur de La Lande). Insomma una prova corale che esprime la grande "salute" del nostro vivaio. Dettaglio risultati: Coppa junior (h. 1,40 m): Sanna-Incanto Vsl (0/0), M.Martinengo Marquet-Ultime Du Paradis (0/0), Giunti-Londra dell’Oxer (12/4), Bolognini-Denver HE (0/0). Coppa children (h. 1,30 m): Gaffuri-Cafeine Des Roches (4/4), Spano-Passe Partout Van De Koeboshoe (9/0), G.Martinengo Marquet-Lemato Prince (0/0), Pisani-Charlemagne JT Z (0/0). Coppa under 21 (h. 1,45 m), Boni-Moccia 43 (0/12), Correddu-Dalakani Chardonnet (0/8 ), Zoe-Nebbia delle Schiave (10/4), Guaragno-Contento 4/0, Coppa pony: Santoni su Blackhall Amarach (0/12), Fiamenghi su Marcello (0/8), Cipolla su Sissi Scarlet (0/8), Frizzarin su Nothern Dancer (8/4) tot. 0/20). Un’altra bella vittoria è arrivata infine grazie a Roberto Previtali (Esteban de Hus) nel GP di Thessaloniky, Grecia, nel quale ha anche piazzato 3° il suo secondo cavallo, Come On Semilly. Ora i riflettori si puntano sul Csio di Roma-Piazza di Siena e da giovedì lo spettacolo della grande equitazione sarà nel cuore della capitale.