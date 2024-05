"Koala Camp: divertimento e inclusione allo stadio Cecchi di Limite sull’Arno per bambini e ragazzi"

Divertimento sarà la parola d’ordine allo stadio Cecchi di Limite sull’Arno per i prossimi mesi di giugno, luglio e agosto. È in arrivo infatti il "Koala Camp", nuovo progetto targato Us Limite e Capraia. L’attività, a cadenza giornaliera (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, ma si potrà scegliere anche la formula part-time, con o senza pranzo) sarà rivolta a bambini e bambine dai 3 ai 14 anni, con particolare attenzione a coloro che versano in condizioni di disagio (psicologico e sociale) e ai diversamente abili. Tutte le attività saranno seguite da personale qualificato ed adeguatamente formato. Inoltre sarà previsto un istruttore per ogni bambino o adolescente con disabilità. L’attività inizierà martedì 11 giugno e terminerà venerdì 30 agosto. I bambini svolgeranno la loro attività all’aperto o, in caso di maltempo, in alcuni spazi coperti all’interno della struttura. Iscrizioni on line sul sito koalasunplay.it o presso il campo sportivo.