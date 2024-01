La 100 km dei campioni. Da Bagnaia a Bez. Tutti ’contro’ Vale

Appuntamento al Ranch, venerdì e sabato. Tutto pronto infatti per l’edizione 2024 della 100 km dei Campioni, la supersfida (nona edizione) sullo sterrato – a casa di Vale –, fra i numeri uno del Motomondiale.

Due giorni per correre le qualifiche, vincere la gara (ormai diventata un classico dell’inverno) e chiudere la 100 km con birra e salsicce, nel rispetto della... tradizione.

Rossi ha presentato la lista dei... convocati al Ranch. Ci sono i ragazzi dell’Academy, giovani e meno giovani, tutti, ovviamente pronti a battersi con il maestro Rossi. Che sulla pista del Ranch non concede sconti. La 100 km sarà così l’occasione per vedere di nuovo in sella Bagnaia, come il fratello di Vale, Luca Marini, prima di affrontare l’avventura in Honda. Quindi Morbidelli, Di Giannantonio, Vietti, Danilo Petrucci e ovviamente Bezzecchi che torna al Ranch dopo il ko dell’estate scorsa.

Riccardo Galli