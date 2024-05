La bella favola del Spv Group. Una promozione ricca di emozioni: "Con una squadra di giovanissimi»

VIAREGGIO

Un secondo posto che vale la promozione in serie A2, una promozione non preventivata e conquistata da una squadra formata per nove decimi da ragazzi sotto i 17 anni più un under 19. C’è di che essere felici per la bella favola della Spv Group che, tornata a disputare il campionato di serie B dopo anni dedicati solo al settore giovanile, ha subito centrato un salto di categoria inatteso, come spiega l’allenatore Cristiano Bottarelli: "Abbiamo affrontato questa stagione di serie B, incluso il girone finale di Forte dei Marmi, in preparazione al campionato italiano under 17, le cui finali si svolgeranno a Viareggio a fine mese, nostro obiettivo principale. In serie B puntavamo ad arrivare alle finali di coppa Italia e magari provare a vincerla. Non ci siamo riusciti e in campionato, dopo essere partiti per fare esperienza, abbiamo capito di poter fare di più e così siamo arrivati al girone di Forte dei Marmi ottenendo un secondo posto che, avendo il Forte dei Marmi già una squadra in A2, ha significato la promozione. Certamente siamo molto contenti, ma ai ragazzi ho sempre detto che il primo obiettivo era fare il massimo nella loro categoria e, a questo punto, potendo giocare le finali in casa, un pensiero a vincerlo ci sembra legittimo farlo". Questa la formazione che è piazzata seconda alla finale centro-sud conquistando la promozione in serie A2. Portieri: Filippo Poletti e Matteo Davanzo. Esterni: Cristian Tomei, Niccolò Bottarelli, Alessandro Pandolfini, Riccardo Biancucci, Giuseppe Olivieri, Mattia Menegatti, Lporenzo Toti, Lorenzo Cortesi. Nello staff, oltre l’allenatore Cristiano Bottarelli, coadiuvato durante la stagione da Alessandro Martini, c’erano i dirigenti Stefano Poletti e Walter Cortesi.