La bella iniziativa dei piloti pisani. Il rally del cuore della "Salvucci»

E’ stato un successo il ‘Rally del cuore’ organizzato dalla Squadra Corse Città di Pisa che ha permesso ai pazienti dell’Ospedale del Cuore di Massa di affiancare i piloti della scuderia, per un giorno ‘tassisti’ nel parcheggio dell’ospedale. L’iniziativa, organizzata con la collaborazione dell’Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Toscana (Aicca), ha permesso ai pazienti del nosocomio massese di trascorrere una giornata memorabile all’insegna dello sport, della solidarietà e della salute. I pazienti che hanno partecipato all’iniziativa hanno potuto svolgere, a fianco dei piloti della scuderia, il ruolo di ‘navigatori’ in un breve percorso del piazzale del parcheggio messo a disposizione dall’ospedale. Un’esperienza indimenticabile non solo per i pazienti, ma anche per i familiari e per il personale dell’Opa. Dopodiché le vetture da corsa si sono avvicinate al reparto per visitare i pazienti ricoverati e portare degli omaggi in ricordo della giornata, tra i quali colorati palloncini che sono stati donati ai più piccoli ricoverati in pediatria.

"E’ stata sicuramente una giornata indimenticabile per tutti noi - ha detto Massimo Salvucci, presidente della scuderia pisana - Poter fare qualcosa sia per i bambini che per i ricoverati che ci hanno accolto ci ha emozionato, esperienza sicuramente da ripetere". Il sodalizio pisano era già stato protagonista dell’evento RallyAmo tenutosi a Pisa nel mese di aprile, che aveva consentito ai ragazzi dell’associazione ‘Eppur si muove’ di avvicinarsi al mondo del rally, a prescindere dalle proprie abilità. "Ce la metteremo tutta - conclude Salvucci - per proseguire con queste iniziative che possono strappare un sorriso a chi si trova in difficoltà. Un loro sorriso vale più di qualsiasi vittoria. Ringraziamo l’Associazione Aicca e la Fondazione Monasterio che ci hanno ospitato". Un’esperienza, dunque, che ha sicuramente lasciato un segno sia nei giovani pazienti dell’ospedale che nei loro familiari e nel personale che ha coadiuvato la Squadra Corse Città di Pisa nell’organizzare il Rally del Cuore. A conclusione dell’iniziativa, inoltre, si è svolto un interessante intervento dal titolo "L’etichettatura alimentare scegliere in maniera consapevole" curato dal nutrizionista Andrea Rossi, che ha fornito utili e pratici strumenti per la lettura delle etichette alimentari.

Stefania Tavella