La corsa al biglietto. On line, ricevitorie e botteghino. Orari e modalità di acquisto

Poche ore di tempo per acquistare il biglietto per il match di stasera. Ha, infatti, preso il via ieri pomeriggio la vendita, in modalità online e nelle ricevitorie abilitate ticketone dei biglietti per la gara Perugia-Carrarese, valevole per il primo turno playoff nazionale, in programma stasera alle 20,30 allo stadio Curi.

Solo per coloro che hanno abbonamento cartaceo, la prelazione sul proprio posto è possibile solo in biglietteria oggi dalle 10 alle 16,30. Il club ricorda che la prelazione è facoltativa, si può liberamente scegliere un altro posto. Per i disabili, invece, sarà possibile recarsi in biglietteria oggi per richiedere il proprio accredito.

Per acquistare il biglietto, il botteghino di Pian di Massiano (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria) oggi dalle 10 alle 18,30 con orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie). Si è chiusa, invece, ieri sera, la vendita dei biglietti per i tifosi della Carrarese. Arriveranno in circa 300.