La corsa e la bici, passione unica. Il Team Star Ssd sbaraglia tutti. Successo ai campionati di duathlon

VIAREGGIO

Grande exploit per il Team STAr SSD di Viareggio ai recenti Campionati Italiani di Duathlon Giovani, svolti a Magione, e nel circuito Duathlon.

La staffetta Youth composta da Riccardo Mannini-Vittoria Cocchi-Davide Faldini-Vanessa Del Carlo sbaraglia la concorrenza e porta la maglia tricolore in Versilia con una prestazione esaltante.

Positive le prestazioni di Riccardo Mannini, nella gara Youth B maschile, di Edoardo Del Carlo nella Junior e di Vanessa Del Carlo nella Youth B femminile. Buoni segnali anche dalla staffetta Junior,con Edoardo Del Carlo- Matilde Cocchi-Tommaso Cicchinelli-Giulia Belluomini giunti quinti a soli sette secondi dai vincitori.

Ma le soddisfazioni arrivano anche dal circuito Duathlon, che ha visto la squadra viareggina concludere al primo posto in classifica con 1046 punti. Nello specifico, l’ultima tappa ha visto Myriam Grassi ed Enrico Salini conquistare il titolo di Campione italiano di Duathlon Classico, rispettivamente nelle categorie S3 e M6. Per Salini si tratta di un bis, dato che aveva vinto il titolo di Campione italiano di Duathlon Sprint. Dopo la fase dedicata ai duathlon, Team STAr si trova al sesto posto nella classifica assoluta delle società italiane.

"L’energia non manca e la motivazione è ai massimi livelli – assicura un entusiasta l’atleta Massimiliano Puosi tra i promotori più attivi del team viareggino– . Continueremo a dare tutto per dare lustro al triathlon in Versilia".

Sergio Iacopetti