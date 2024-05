"La Gema Pallacanestro Montecatini alla sfida decisiva: reset e determinazione per ribaltare la serie playoff"

Resettare e ripartire. E’ questo l’imperativo in casa Gema Pallacanestro Montecatini dopo il pesante ko in gara-2 del primo turno playoff contro la Ristopro Fabriano e in vista di una tre giorni in terra marchigiana per gara-3 e gara-4 che ha tutta l’aria di essere decisiva. La serie si sposta al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, dove questa sera alle 21 e domenica alle 19 la truppa di coach Marco Del Re scenderà in campo per strappare almeno una vittoria che le garantirebbe nella peggiore delle ipotesi di tornare quantomeno al PalaTerme per giocarsi la "bella" in casa. L’impressione è che, rispetto al play-in dello scorso anno, il compito sia molto più difficile: Fabriano infatti non ha mai perso in casa nella gestione Niccolai: "Ci serve faccia tosta e consapevolezza per alzare il nostro livello di gioco – esordisce il tecnico della Gema –. Adesso la serie si sposta a Fabriano e sappiamo che per allungare la contesa dobbiamo vincere almeno una volta. Abbiamo lavorato per sistemare quello che non ha funzionato in gara-2, specie sui loro attacchi rapidi e sulle transizioni. Si riparte da quaranta minuti che saranno diversi dalla partita di sabato e anche da quella di lunedì, nei playoff è così". L’errore peggiore che potrebbero fare i "leoni" termali è pensare che sia una "mission impossible", tuttavia per compiere l’impresa servirà un cambio di passo soprattutto a livello difensivo rispetto al secondo capitolo della serie: "Lunedì siamo stati sconnessi, una delle peggiori prestazioni dell’anno, e mi aspetto da tutti facce e prestazioni diverse a cominciare da venerdì – ammette Del Re - Ora tocca a noi: voglio vedere una grande partita a livello di lucidità e presenza fisica su un parquet caldissimo". La squadra rossoblù è partita ieri pomeriggio alla volta di Fabriano, dove questa mattina svolgerà l’allenamento di rifinitura e una sessione di tiro. Resterà nelle Marche fino a domenica sera, con la speranza che alla ripartenza da Fabriano ci sia ancora un domani.

Filippo Palazzoni