La giornata di Serie B, mercoledì si va a Reggio Emilia. Sarà un derby a pari punti: 43. Sei le lunghezze sui playout

Come accadde il 2 febbraio di due anni fa nell’ultimo precedente giocato al Mapei (o Città del Tricolore), Reggiana e Modena si affronteranno a pari punti, esattamente 43, nel derby di ritorno, rendendo la sfida sempre assolutamente sentitissima ma in qualche modo, graduatoria alla mano, meno drammatica per la corsa alla salvezza diretta. I granata hanno infatti firmato l’impresa di giornata andando a vincere in rimonta a Palermo e, come i gialloblù, hanno scacciato un bel po’ di fantasmi portandosi a più sei sulla zona playout e, è giusto dirlo, a meno tre dai playoff. Il resto di questa quartultima giornata, che ha sancito la retrocessione matematica del Lecco in serie C dopo un solo anno tra i cadetti, ha consolidato il primo posto del Parma, ora a più sei sul Venezia, terzo. Ma la grande bagarre, risultati alla mano, è ora nella parte bassa della classifica: detto di Modena e Reggiana, un bel passo avanti verso la salvezza lo ha compiuto anche il Cosenza, ora a quota 42, che con un altro poker di reti ha battuto un Bari sempre più in crisi (precipitato al terzultimo posto). Il successo dell’Ascoli a Terni ha fatto sì che tra il 15° e il 18° posto, quello del Bari, ci siano ben quattro squadre in un solo punto: gli ultimi duecentosettanta minuti del torneo cadetto saranno quindi al calor bianco, con la Feralpi Salò che dopo il pari di Cittadella è sempre al penultimo posto a cinque punti dagli spareggi, ma che può ancora coltivare una piccola speranza.

a.b.