La lotta per il Mondiale. Duello Bagnaia-Martin, Sepang tappa chiave. Bez, Binder e l’Aprilia variabili da brivido

Prossima fermata, Sepang. E chissà quali emozioni e quale verdetto detterà il Gp della Malesia per aprire il gran finale del Mondiale 2023 che si risolverà fra il Qatar e (soprattutto) Valencia. Bagnaia e Martin riprenderanno fra due domeniche il loro conto in sospeso, partendo da quel +13 che vede Pecco e la sua Ducati del team factory, leggermente favorito. Leggermente, appunto, perchè la carica con cui il rivale, anche lui con una Desmo Gp23, ma marchiata Pramac, quel Jorge Martin che in Thailandia ha fatto cappotto, ha la possibilità e la forza di andare a prendersi il titolo di rovinare l’anno di Pecco.

Il Gp della Malesia potrebbe così essere un crocevia decisivo con la distribuzione dei punti della Sprint e della gara. Decisivo perché Martin cercherà e obiettivamente può farcela, il sorpasso in testa alla classifica. Scenario, questo, che di fatto renderebbe le ultime due gare della stagione, appuntamenti ad altissima tensione.

Ma Sepang potrebbe essere decisiva anche in favore di Bagnaia. Se infatti, come punterà Pecco, il campione del Mondo dovesse allungare un po’ il distacco su Martin, avrà la possibilità di gestire le sfide di Qatar e Valencia con il pallottoliere del pilota bravo, e allo stesso tempo freddo calcolatore che è lui. Tutto questo per limitarsi alla fotografia del duello fra i due piloti in testa al Mondiale. Poi però esiste una terza variabile: quello che gli altri piloti potranno fare e portarsi a casa, togliendo di fatto a Pecco e Jorge punti pesanti. Guardate Binder, l’altro ieri in Thailandia, e non dimentichiamoci della qualità dei piloti Aprilia che specie in Qatar e Valencia, possono puntare a buonissimi risultati.

E poi ci sono Bez, Quartararo e il ‘non più stressato’ Marquez. Insomma, grappoli di rischi che possono condizionare la cavalcata mondiale dei due rivali e alla fine penalizzarle uno. Ultima questione: il pacchetto di tutte le altre Ducati in pista, a parte ovviamente quelle di Pecco e Jorge.

Si arriverà a schieramenti pro questo o quel pilota? O forse Borgo Panigale, a un certo punto dovrà scrivere sulla lavagna qualche ordine di scuderia? Le prime risposte a queste domande, solo il 12 novembre in Malesia.