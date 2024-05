La manifestazione. Rossetti vola agli Europei in attesa del pass olimpico

La rassegna a cinque cerchi di Parigi si avvicina sempre di più e di pari passo la corsa di Gabriele Rossetti verso le Olimpiadi è pronta ad entrare definitivamente nel vivo. Il tiratore di Ponte Buggianese, laureatosi campione olimpico nella specialità skeet a Rio 2016, non ha ancora ufficialmente conquistato il pass per i giochi olimpici e il prossimo appuntamento potrebbe rivelarsi decisivo. Rossetti sarà infatti in pedana per gli Europei di tiro a volo in programma a Lonato (Brescia), che hanno preso il via la scorsa settimana con la specialità trap, mentre i tiratori di skeet si daranno battaglia a partire dalla giornata di oggi. Questa mattina, dalle ore 8:30, sono in programma i primi cinquanta piattelli, mentre domani sarà la volta della seconda mattinata di qualificazioni.

Venerdì mattina invece appuntamento per gli ultimi venticinque piattelli, coi sei migliori tiratori che guadagneranno l’approdo alla finale prevista per il pomeriggio. Il programma della rassegna prevede anche la gara di skeet misto uomo-donna, in calendario sabato, e quella a squadre, che chiuderà l’Europeo nella giornata di domenica. Dicevamo che Rossetti non ha ancora la certezza di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi che si terranno tra due mesi, ma la strada che potrebbe portare il pontigiano in Francia è comunque in discesa. Rossetti guida infatti la classifica del ranking, il cui totale viene calcolato sommando i punteggi ottenuti nelle varie rassegne e nelle tappe di Coppa del Mondo disputate a partire dall’agosto 2022. Il 9 giugno la graduatoria del ranking diverrà definitiva e il primo classificato guadagnerà un pass nominale per le Olimpiadi. Alla luce dei punti attualmente incamerati e di quelli ancora a disposizione, il tiratore valdinievolino è già certo di essere davanti a tutti gli altri atleti.

Il pericolo può però arrivare proprio dagli Europei, ai quali prenderà parte anche l’altro azzurro Tammaro Cassandro. La rassegna di Lonato mette infatti in palio un pass olimpico per la nazione, che Cassandro potrebbe conquistare vincendo l’Europeo e "soffiando" quindi a Rossetti l’ultimo slot che ha l’Italia a disposizione per completare il contingente massimo di atleti in gara. La certezza, attualmente, è che uno tra Rossetti e Cassandro prenderà sicuramente parte alle Olimpiadi di Parigi, ma per capire chi dei due sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Se infatti Cassandro non dovesse conquistare il pass agli Europei, le porte si aprirebbero automaticamente per Rossetti attraverso il già citato meccanismo del ranking.

Michele Flori