La nota di Ingrifati, Armata Rossa e Nucleo XX giugno. "Finalmente liberi. Ora tutti allo stadio»

I gruppi Ultras della Nord si fanno sentire. Ingrifati, Armata Rossa e Nucle XX giugno chiamano i tifosi. "Finalmente il Perugia e stato ceduto – si legge nella nota – . Negli ultimi anni siamo stati ostaggio di una società senza programmazione né prospettive, che ha talmente logorato la piazza da far allontanare tanti tifosi, anche storici, dallo stadio. Noi, per primi, abbiamo iniziato questa contestazione, di certo non solo per i risultati del campo... quando a venir meno sono il rispetto e la fiducia tra le parti, le fratture diventano insanabili. Poi l’andamento pessimo del Perugia, con due retrocessioni in tre anni, ha fatto il resto". E aggiungono "Di certo saremo attenti nel valutare chi abbiamo di fronte, come sempre senza tornaconto né interessi, ma per il solo bene del Perugia. Il nuovo presidente, come tutti quelli che lo hanno preceduto, sarà sostenuto ed accolto con entusiasmo, i risultati che conseguirà ed il rispetto per la piazza parleranno per lui. Adesso godiamoci il momento e questa vittoria che è di Perugia tutta. Una ventata d’aria nuova che ci riempie di ottimismo, di speranze, per un inversione di rotta rispetto a quello in cui, negli ultimi anni, siamo stati abituati. Noi per primi dobbiamo crederci! Ora è il tempo di dare un segnale di svolta, di appartenenza ed amore per la maglia. E il momento di fare gli abbonamenti, di riempirela Nord, già dalla partita di domenica in casa contro il Gubbio, tornare a sostenere la squadra come questa piazza sa fare.

Seguire il Grifo, in casa ed in trasferta, perché adesso non ci sono più scuse e tocca a noi mostrare l’orgoglio perugino! La passione sui gradoni si dimostra, con la voce, le mani, le sciarpe e le bandiere, in una parola; la Nord deve tifare, sempre e comunque! C’è bisogno di tutta la tifoseria biancorossa, che non è fatta dei soli ultras, anzi... Da oggi spetta a noi, è ora di fare la nostra parte, per affrontare questo campionato ricco di sfide storiche e di rivalita, per prenderci la vittoria e tornare a sognare. Il Grifo ha riaperto le ali... sarà bellissimo vederlo volare!".