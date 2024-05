La pedalata di mister Bisoli per la salvezza

Ogni promessa è debito. Chiamatelo se volete ‘fioretto’, tant’è che ieri pomeriggio Pier Paolo Bisoli ha mantenuto il proposito di fare venticinque giri del Novi Sad in bicicletta per suggellare la salvezza conquistata dal Modena. Il tecnico di Porretta, apparso come sempre empatico, a testimonianza che, al netto delle voci (alimentate nelle ultime ore anche per il divorzio della società da Vaira) che circolano da qualche giorno, sente sua la panchina dei gialli anche per il prossimo anno, e non solo in forza di un contratto che lo lega ai canarini fino a giugno 2025. Manca, come diciamo da qualche giorno, una voce della proprietà che dovrebbe quanto meno smentire le voci di cui sopra: il presente è comunque Bisoli e, ripetiamo, tutti gli indizi portano al suo nome sulla panchina gialloblu per il prossimo campionato. Tornando al... ciclismo (a pedalata assistita), il tecnico porrettano ha compiuto i giri del Novi Sad con la costanza di un martello, tutti a due minuti esatti a tornata, nonostante una pioggia fastidiosa che non ha impedito a una ventina di tifosi di incitarlo ad ogni passaggio. Prima della partenza, Bisoli ha scambiato due chiacchiere davanti ai nostri taccuini: "Mantengo la promessa che avevo fatto, non sono un uomo che parla al vento, anche se ultimamente in bici mi sono allenato poco perchè ho dovuto pensare più al Modena che al mio fisico. Ci impiegherò il tempo che ci vuole, ma per il Modena lo faccio. Se ho pensato ad altri fioretti per il futuro? No, per ora no, ci penseremo quando inizierà la stagione. Intanto faccio questo, che serve a dimostrare che quando mi affeziono ad una squadra io metto tutto me stesso per centrare i traguardi prefissati, voglio che la gente mi giudichi più come uomo che come allenatore, l’importante è essere veri e trasparenti, ed io lo sono". Le vacanze? "Sono un po’ un problema, ho un problema che mi impedisce di giocare a tennis ed io sono un grosso giocatore, quindi farò bicicletta e corsa, poi ho le nipotine, avrò da fare. Comunque vacanze in Italia, all’estero mai".

Alessandro Bedoni