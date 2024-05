La Pietralunghese scrive la storia. Per la prima volta sale in Eccellenza. Paese in delirio, 15 giorni di festa: "I migliori anni della nostra vita... »

Soffiate via la polvere dal libro di storia della Pietralunghese perché quest’anno c’è da riscrivere un paio di pagine. La prima datata 23 marzo 2024. Coreografia da serie C in uno stadio di serie C: il Barbetti di Gubbio. Finalissima di coppa di Promozione contro il Cannara. Tutto il paese si sposta di qualche chilometro. Duranti nel primo tempo e Francioni nella ripresa firmano il 2-0 che vale il primo storico trofeo per il club rossoblù. Benzina per il finale di campionato. Sì perché siamo alla vigilia di Pasqua e, nell’ultimo turno il Castel del Piano, fino ad allora saldo in vetta alla classifica del girone A di Promozione, esce sconfitto per 2-1 dalla sfida contro la Nuova Alba, mentre la Pietralunghese batte 4-1 il Santa Sabina e scavalca i rossoblù di Grilli portandosi un punto davanti. Alla ripresa, domenica 7 aprile, la Pietralunghese non va oltre l’1-1 a San Giustino, mentre il Castel del Piano supera 3-0 il Piccione. É vero, all’ultima giornata c’è lo scontro diretto in casa, ma la strada che porta dritta in Eccellenza si fa in salita. Invece il Castel del Piano, a 270 minuti dalla fine, viene sconfitto 1-0 dal Selci Nardi e la Pietralunghese si impone 3-1 nel derby con il Padule. Eramo e compagni mettono la freccia, si portano a più 2, e stavolta non lasceranno più la corsia di sorpasso. All’ultima giornata arrivano mille persone al Martinelli per il big match con il Castel del Piano, qualcuno addirittura da Roma. Tutti allo stadio, anche i più piccoli con tanto di maglie rossoblù realizzate su misura. Erano anni che un campionato non si decideva all’ultima giornata. E i tifosi della Pietralunghese regalano un’altra coreografia di categoria superiore. Il Castel del Piano va subito in gol con Vicaroni. Brunelli prima dell’intervallo trova l’1-1. Risultato che non cambierà più. É un pari ma vale una vittoria. Così il 28 aprile 2024 diventa una data da ricordare. Per la prima volta i rossoblù volano in Eccellenza. Quindici giorni di festeggiamenti ed è già tempo di pensare al futuro. La Pietralunghese vuole dire la sua anche nella serie A dell’Umbria e per farlo riparte dalla conferma del ds Roberto Ceccagnoli e del tecnico Luca Pierotti, subentrato a Tommaso Guazzolini a metà novembre, con la squadra seconda in classifica e in finale di coppa di Promozione. "In quel momento – sottolinea Giuliano Martinelli – abbiamo ritenuto giusto cambiare. Ciò non toglie la stima che continuiamo ad avere verso mister Guazzolini e i meriti che ha avuto, insieme a Ceccagnoli, nella costruzione della squadra. Un’annata così non ce la scorderemo mai". Per dirla alla Renato Zero, tanto caro al patron Giuliano Martinelli, guardando questo inizio di 2024, è proprio il caso di dire… "I migliori anni della nostra vita".