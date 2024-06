La Primavera. I ragazzi di Mandelli non vogliono fermarsi. Alle 15 il match contro l’Avellino per il tricolore La Primavera del Modena, guidata da Paolo Mandelli, festeggia la promozione in Primavera 2 e si prepara per la finale scudetto contro l'Avellino. Il weekend sarà intenso, con anche il Trofeo Dossena in programma. Inoltre, il club annuncia la nascita di Edoardo Manconi.