La protesta Appello provocatorio della Curva Nord Lauro Perini per la breve prevendita on line. "Al “Curi“ anche senza biglietto!. Questo calcio non ci appartiene»

"Tutti a Perugia, con o senza biglietto!" E’ stato questo l’appello anche provocatorio lanciato ieri dalla Curva Nord Lauro Perini una volta resasi conto che la prevendita dei biglietti si sarebbe aperta soltanto nel pomeriggio e sarebbe andata avanti per poche ore. "Questo calcio non ci appartiene – hanno stigmatizzato gli ultras con un post pubblicato sulla propria pagina facebook –. Come se non bastasse il rinvio degli spareggi promozione, come se non bastassero i turni infrasettimanali a complicare la natura delle trasferte, come se non bastasse il sorteggio solo due giorni prima della data della partita, ecco un altro fattore vergognoso: una prevendita con solo poche ore disponibili per prendere il biglietto e con l’unica modalità di vendita del tutto scomoda, cioè soltanto on line, sinonimo del maledetto calcio moderno".

In effetti solo alle 14,30 di ieri la Carrarese ha reso noto, in base a comunicazioni appena ricevute, che il settore riservato agli ospiti sarebbe stato la Curva Sud e che era fatto divieto dell’acquisto di biglietti per tutti gli altri settori per i residenti nella provincia di Massa Carrara. La prevendita è iniziata alle ore 15,30 con chiusura alle ore 19 con comprensibili disagi arrecati ai supporters della Carrarese. Resta difficile, quindi, fare previsioni su quella che sarà l’entità del tifo azzurro al “Renato Curi“.

Si pensava che la cifra potesse attestarsi attorno ai 200/300 tifosi ma a questo punto potrebbero essere meno. Chi sarà riuscito ad acquistare il tagliando si sposterà con pulmini precedentemente bloccati o con mezzi propri. Il Perugia dovrebbe contare, invece, su circa 4000 sostenitori che è poi lo zoccolo duro di pubblico sempre presente negli ultimi tempi al “Curi“.