LA RICORRENZA. Trent’anni dopo,. Senna è ancora più presente che mai

Il prossimo 1 maggio saranno 30 anni esatti da quando Ayrton Senna ci ha lasciati, a Imola, in un incidente che come recita il sottotitolo del libro Ayrton senna: occhi feroci, occhi bambini (Lab DFG), “cambiò per sempre la storia della Formula 1“.

Il libro, firmato dalla giornalista Giulia Toninelli, contiene anche una prefazione di Andrea Kimi Antonelli, il giovane talento bolognese che l’Academy della Mercedes sta crescendo.

È un viaggio a ritroso dal cimitero di Morumbi, dove riposa Senna, lungo le curve della storia e della memoria di Ayrton. "Sono occhi feroci quelli di Senna, occhi bambini quelli di Ayrton. È forse proprio la dualità di questo personaggio, tanto affamato in pista quanto sensibile fuori dai margini del motorsport, a rendere davvero immortale l’eredità di Senna".

Antonelli, classe 2006, non ha mai visto correre Senna, ma lo ha studiato e a lui si è ispirato. Perché il mito di Ayrton ha superato i confini del tempo.

Il libro si chiude con un reportage realizzato in prima persona da Giulia Toninelli, durante la settimana del Gran Premio di Interlagos di Formula 1 dell’anno scorso, con le visite al cimitero di Morumbi, alla Fondazione e all’Istituto Senna.