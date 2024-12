La ripresa. Oggi si torna in campo. Seghetti verso il rientro

Dopo il giorno libero concesso dopo il pareggio contro il Sestri Levante i biancorossi si ritrovano oggi pomeriggio a Pian di Massiano per iniziare a pensare al posticipo del Curi contro il Campobasso. A Pian di Massiano si attendono la ripresa per conoscere le condizioni di Seghetti: l’attaccante potrebbe rientrare per il match di lunedì e andrebbe, quindi, a coprire l’assenza di Montevago che sarà fermato dal giudice sportivo dopo il quinto cartellino giallo. Attesa anche per il rientro in gruppo del capitano Angella che, anche lui, potrebbe tornare contro il Campobasso.