La scheda. Che numeri: già otto gli assist

Seconda stagione in maglia gialloblù, sono già 57 le presenze ufficiali, 11 le reti messe a segno e 12 gli assist. Non ci sono fosse stata la Ternana, con la quale ha scritto pagine memorabili della storia recente del club umbro (192 presenze e importanti successi), quella con il Modena sarebbe l’avventura più incisiva della carriera di Palumbo. Il centrocampista napoletano ha giocato 36 gare di campionato lo scorso anno (segnando 7 reti) e 19 in questo (4 reti all’attivo e la bellezza di 8 assist) e risultando praticamente irrinunciabile per i vari allenatori, solo una squalifica ne ha fermato il rendimento prima della fine del 2024, il quale recita 1.744 minuti giocati compresi quelli di Coppa Italia contro il Napoli. Il prossimo 6 agosto spegnerà 29 candeline e il suo contratto con i canarini andrà a scadenza nel 2027. Il centrocampista napoletano, da quest’anno, ha avanzato il proprio raggio d’azione diventano il vero regista offensivo del Modena alle spalle della punta e davanti ai mediani. Ha vestito le maglie, inoltre, di Trapani, Salernitana e Sampdoria. Coi blucerchiati fa anche il suo esordio in A nell’ottobre 2020, nel match contro la Fiorentina, giocano appena 6 minuti.

Alessandro Troncone