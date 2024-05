La sfida. I precedenti sono biancorossi. Calabro col dubbio sul modulo

In Umbria esistono 10 precedenti con marmiferi mai vittoriosi a Perugia: 5 le vittorie biancorosse (ultima nella I Divisione 2012/13, 3-0, terza rete biancorossa firmata quel giorno da Matteo Politano), altrettanti i pareggi (ultimo 1-1 nella C di quest’anno). Nell’altra gara di regular season 2023/24, a Carrara, vittoria 1-0 dei padroni di casa.

La Carrarese entra in scena dstasera dopo due settimane di stop. Qualche dubbio per Calabro che valuta due soluzioni: proseguire col 3-4-2-1 o schierare una squadra più accorta con il 3-5-2 per poi giocarsi il tutto per tutto in casa nella gara di sabato. Un dubbio è legato all’impiego di Imperiale che aveva accusato un problemino al ginocchio nell’ultima amichevole contro la San Marco. A centrocampo le fasce saranno di Zanon e Cicconi, in mediana ci sono a disposizione Capezzi, Schiavi, Della Latta e Zuelli. Tutto sta a capire se il centrocampo sarà composto da due o tre giocatori. In avanti l’intoccabile è Panico, capocannoniere con 10 gol, ma anche Finotto che di reti ne ha fatte 7 da gennaio in poi scalpita per un posto da titolare. Tutto dipenderà dal tecnico pugliese: sceglierà una formazione col tridente pesante o opterà su un trequartista meno offensivo come Schiavi o Della Latta?

Numeri: Perugia imbattuto in casa nel 2024, reduce da 7 successi e 3 pareggi nelle 10 gare disputate. Ultimo k.o. 0-3 dal Cesena in C, 23 dicembre scorso. In assoluto, incluse le gare esterne, umbri senza gol da 208’ (nell’ultima di campionato con il Cesena e nella gara con il Rimini), ultimo firmato Vazquez al 62’ di Perugia-Arezzo 1-1 del 21 aprile scorso.