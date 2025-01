La squadra. Angella, oggi seduta-chiave. Cisco può riprendersi una maglia

Prosegue la preparazione dei biancorossi di Zauli in vista della partita di lunedì sul campo del Gubbio. Buone notizie arrivano da Angella: il difensore centrale ha superato l’infortunio, oggi sosterrà un provino per capire se potrà almeno strappare una convocazione per il posticipo di lunedì al Barbetti contro il Gubbio. Ci sarà invece Dell’Orco: il centrale prosegue con il suo allenamento specifico ma, salvo imprevisti, sarà al centro della difesa insieme a Riccardi.

A proposito di centrali, è tornato a Pian di Massiano Matteo Plaia. Il difensore del Perugia è stato protagonista in Under 19: è partito titolare ed è stato sostituito nel secondo tempo nel test amichevole perso dagli azzurri (1-0) contro i pari età spagnoli alla "Ciudad del Fútbol di Las Rozas" in amichevole, nel preludio alla sfida nelle qualificazioni europee prevista per il 22 marzo. In difesa Zauli dovrà sostituire Mezzoni fermato dal giudice sportivo e Leo è in cima alla lista per partire dal primo minuto.

In mezzo al campo, invece, cresce la condizione di Broh che insidia un posto in mediana, anche se Torrasi e Giunti sembrano in vantaggio per una maglia dal primo minuto nel posticipo. In attacco, invece, sotto la lente la crescita di Cisco: l’esterno si candida per un posto alle spalle di Montevago. In caso di impiego dall’inizio, a partire dalla panchina potrebbe essere Lisi, con Di Maggio e Matos confermati.

Intanto la società continua a lavorare sul mercato, nel mirino ci sono le uscite, sono comunque chiari gli obiettivi in entrata. Il club è alla ricerca di un esterno mancino che sia anche specialista nei calci piazzati, grande lacuna del Perugia.