La squadra. Ripresa, i biancorossi in campo. I saluti di Cudrig e Bozzolan

Un gruppo ristretto di biancorossi si è ritrovato ieri a Pian di Massiano per una seduta di allenamento. Ufficialmente la stagione del Perugia si è chiusa dopo la vittoria inutile sul campo della Carrarese, ma Alessandro Formisano si è reso disponibile fino a fine mese per qualche allenamento. Ieri pomeriggio a Pian di Massiano si è svolta la seduta di ripresa dopo l’uscita dai play off: in campo sono andati Lisi, Matos, Sylla, Vazquez, Torrasi, Seghetti, Giunti, Polizzi, Agosti, Souare, Ymga, alcuni giovani della formazione Primavera e anche il portiere Moro che è rientrato dal prestito a Piacenza.

Hanno lasciato, invece, Pian di Massiano tutti i giocatori in prestito che hanno salutato la piazza, come Mezzoni e Paz. Anche Bozzolan e Cudrig hanno voluto lasciare un saluto prima di rientrare, rispettivamente al Milan e alla Juventus.

Bozzolan ha messo insieme 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, non riuscendo mai ad imporsi e trovare continuità da titolare, anche a causa di un infortunio a inizio girone di ritorno. Anche il rendimento di Cudrig non è stato certamente dei migliori: 29 presenze, 1 assist e nessun gol in stagione. Entrambi hanno salutato con una foto postata su Instagram e accompagnata dalla didascalia: "Grazie Perugia".