La squadra. Stagione finita ma Formisano disponibile per chi ha il contratto

Domani ci sarà la ripresa volontaria. Lo ha fatto sapere il club di Pian di Massiano. "Con la gara contro la Carrarese si è chiuso il programma degli impegni ufficiali dei biancorossi per la stagione 2023/2024 e nella giornata odierna (ieri per chi legge) è stato decretato il “rompete le righe”. Il mister e lo staff tecnico si sono resi disponibili nel proseguire gli allenamenti fino a fine mese con i giocatori di proprietà".

Quindi domani allo stadio Curi non ci saranno i calciatori che hanno chiuso il rapporto perché in prestito, ma solo i giocatori ancora vincolati interessati a proseguire gli allenamenti, i giovani in rosa, forse verrà aggregato anche qualche Primavera, e potrebbero tornare a Pian di Massiano per qualche seduta di allenamento anche i giocatori Luca Moro (dopo una stagione da titolare a Piacenza in serie D) e Morichelli (che non ha trovato spazio nella sua avventura a Sorrento) che hanno chiuso le rispettive esperienze lontano da Pian di Massiano.