La squadra. Tegola Sylla, oggi gli esami al ginocchio

Dopo due giorni di riposo i biancorossi di Formisano sono tornati in campo in vista della partita di domenica con il Carpi. C’è una nube sopra il cielo di Pian di Massiano: l’infortunio di Sylla. L’attaccante biancorosso è uscito dal campo zoppicando per un problema al ginocchio e solo oggi il Perugia ne saprà di più. L’attaccante si sottoporrà agli accertamenti del caso che quantificheranno l’entità del danno. Di sicuro Sylla non sarà disponibile per la prossima partita, domenica contro il Carpi.

Alla sedute del mattino assenti i nazionali, eccetto Peter Amoran, salito a seduta terminata che partirà oggi. Prsenti, invece, gli ultimi arrivati Francesco Mezzoni e Daniel Leo che hanno svolto la loro prima seduta con la squadra. Ancora assente Alessandro Seghetti: l’attaccante resta in dubbio, rientra in gruppo solo giovedì e solo dopo Formisano saprà se potrà contarci per il match di domenica.

La squadra torna in campo questa mattina.

E intanto a Pian di Massiano aspettano comunicazioni per la firma sul passaggio delle quote. Il presidente Santopadre è in attesa di conoscere la data per ultimare l’accordo preso con Javier Faroni ormai qualche settimana fa. Nell’atto preliminare, vincolante, la firma per il passaggio delle quote era prevista entro il 30 agosto.

La data è slittata perché sono stati necessari ulteriori accertamenti, così come sono stati rivisti alcuni termini del contratto.

Al momento non sussistono le condizioni per pensare che la cosa possa saltare: Faroni è sempre interessato all’80 per cento delle quote societarie.

Ci sarebbe solo bisogno di qualche giorno in più per mettere a punto dettagli e non. Oggi si potrebbe avere già un’idea più precisa della data.