La trattativa. Lecco, settimana decisiva per la cessione. Aliberti vuole chiudere entro pochi giorni

Quella incominciata ieri con le solite interlocuzioni tra le parti, sostanzialmente tra il patron Paolo Leonardo Di Nunno e Aniello Aliberti che sta cercando di formare una cordata di soci, sarà una settimana decisiva per le sorti del Lecco Calcio perché, come ci ha riferito Aliberti nei giorni scorsi "o si chiude entro il 24/25 maggio o giù di lì, oppure mi ritiro dalla trattativa perché non ci sarebbero i tempi tecnici date le scadenze da rispettare", vedi iscrizione alla C entro il 4 giugno. Uno dei soci che potrebbe essere interessato ad entrare nel Lecco, insieme ad Aliberti e ad una cordata, è il cinese Lin che attende l’evolversi degli eventi. C’è una corsa contro il tempo per chiudere la trattativa. Dall’altra parte c’è il patron Di Nunno che attende che la controparte si "presenti con denaro contante".Fulvio D’Eri