L’Aglianese è in vacanza. E il Progresso ringrazia

AGLIANESE

0

PROGRESSO

1

AGLIANESE Nannetti, Maloku, Iacoponi (61’ Perugi), Pupeschi, Visocomi, D’Ancona (61’ Delledonne), Remedi (73’ Silvestro), Marino, Grilli (61’ Sow), Mascari (79’ Vanni), Della Pietra. A disp. Moretti, Fontana Poli, Zumpano. All. Baiano.

PROGRESSO Cheli, Baccolini, Ballanti (60’ Cocchi), Selleri, Biguzzi, Corzani, Carrozza (65’ Rossi), Mele, Matta (73’ Donnarumma), Pinelli (78’ Hasanaj), Cancello (60’ Barbieri). A disp. Bizzini, Dalmonte, Ferraresi, Iacovoni. All. Vullo.

ARBITRO Scarano di Seregno.

MARCATORE Al 51’ Pinelli.

CALCIO

Ha avuto la meglio la maggiore motivazione del Progresso che si giocava la salvezza, di fronte ad un’Aglianese già salva matematicamente che ha trovato il piglio giusto solo dopo essere andata in svantaggio all’inizio del secondo tempo. Il pareggio ci stava tutto, ma l’Aglianese ha sbagliato un rigore con Marino, peraltro uno dei migliori della squadra, e non è riuscita più a recuperare il risultato. Tra gli episodi contrari anche un gol annullato per fuorigioco a Mascari sullo 0 a 0 che poteva cambiare le sorti della gara. Soprattutto nel primo tempo l’Aglianese è mancata in grinta e rapidità e già al primo minuto Nannetti ha dovuto compiere una difficile parata su Pinelli e al secondo Selleri ha sfiorato il palo con un rasoterra dal limite dell’area. Dopo queste prime fiammate del Progresso la gara è stata in equilibrio fino all’intervallo.

L’Aglianese non ha più lasciato opportunità agli avversari ma non è mai riuscita nelle accelerazioni in verticale che sono la sua arma migliore. Progresso velleitario ma senza incidere, Aglianese solida in difesa ma poco propositiva. Dopo il riposo la partita vive i suoi momenti decisivi con l’Aglianese che si spinge subito in avanti ma si vede annullare il gol di testa di Mascari al 2’ e il Progresso che al 6’ va in vantaggio con un gran rasoterra da lontano di Pinelli imbeccato da Selleri. La reazione dell’Aglianese parte dalle scelte di Baiano, con tre cambi e un nuovo assetto in campo con un 4-3-3 più offensivo rispetto al 3-5-2 di partenza. Ma a cambiare è soprattutto la velocità del gioco dei neroverdi. Al 23’ Remedi conclude a rete dal fuori di poco alto e al 29’ arriva l’occasionissima con il calcio di rigore concesso per fallo di mano di un difensore su un passaggio di Marino che aveva avuto il merito di riconquistare e difendere un ottimo pallone al limite dell’area. Si incarica della battuta Marino ma il suo tiro dal dischetto è intuito e parato dal portiere Cheli. Il mancato pareggio lascia il segno nella psicologia dei neroverdi che faticano a ritrovare energia e lucidità. Gli attacchi dell’Aglianese continuano alla ricerca del pari ma non si registrano grosse occasioni fino al 40’ quando un traversone pericolosissimo a mezza altezza da destra di Maloku sul quale il neoentrato Vanni si tuffa di testa ma non riesce per un soffio a impattare il pallone. Al triplice fischio finale è così il Progresso a far festa.

Giacomo Bini