L’alba del mercato gialloblù. Riccio saluta, torna alla Juve. Vicino il riscatto di Santoro

Le parole di Matteo Rivetti, in sede di presentazione di Andrea Catellani, rappresentano le prime mosse del Modena da qui ai prossimi giorni. Ricordando, tuttavia, che il calciomercato inizierà ufficialmente il primo luglio. Le idee chiare di cui si parlava riguardano, anzitutto, le scelte prese sui prestiti in scadenza. Riccio ha concluso la sua esperienza canarina (salutata anche attraverso alcune parole rilasciate sui social) e tornerà alla Juventus, nonostante si fosse ipotizzata una permanenza ma sotto la gestione Vaira e diversi mesi fa. L’ha conclusa anche Corrado, il quale tornerà in una Ternana retrocessa in serie C e il suo futuro sarà certamente lontano dall’Umbria. Sarà lontano, però, anche da Modena. Unico a ’salvarsi’, come già detto ampiamente di recente, sarà Simone Santoro. Vaira aveva strappato il diritto di riscatto a gennaio e il Modena ha tutte le intenzioni di operarlo: si tratta di un giocatore voluto fortemente da Bisoli e, in attesa del rientro a pieno regime di Gerli, Santoro sarà il regista designato dall’allenatore. Il suo valore di mercato attuale (fonte Transfermakt) si aggira intorno al milione di euro ma si potrebbe chiudere a qualche centinaia di migliaia di euro in meno, considerata la posizione del Perugia ancora costretto alla Lega Pro.

In scadenza al 2024 c’è anche Andrea Seculin e la notizia ce l’ha data proprio Catellani ribadendo di voler ripartire, almeno, da Gagno e Seculin. Per Vandelli potrebbero essere rispettate le volontà del ragazzo. Facendo un rapido calcolo, in uscita naturale ci sono sicuramente due giocatori. Si passa, così, a quelli sotto contratto e tutti gli indizi portano a Luca Tremolada e Shady Oukhadda.

Giocatori che mercato lo avranno e non hanno in mano contratti esorbitanti, anche se è pur vero che gli acquirenti vanno poi trovati e servirà un po’ di pazieza. Ciò che è molto vicino alla realtà è che i due non sembrano essere nel progetto Bisoli. La rivoluzione in attacco vedrà la conferma dei soli Gliozzi e Abiuso, ad oggi. Ergo, altri due calciatori in prossimità della porta d’uscita saranno Strizzolo e Manconi, con un punto interrogativo invece intorno a Di Stefano, apprezzatissimo da Vaira e Bianco e patrimonio comunque da valorizzare in qualche modo. Stando così le cose, arriveremmo ai famosi 6 o 7 giocatori da sostituire. Il tutto sperando che non arrivino offerte importante per i top, anche se qualcosa bisognerà aspettarselo. Improbabile che Palumbo o altri non vengano corteggiati. È il mercato.