L’allenatore, Formisano. "E adesso cambia tutto. Il pubblico ci ha dato tanto»

"L’obiettivo era passare il turno, la sofferenza era in conto. Ora cambia tutto, perchè un conto è affrontare partite secche da 90′ e un conto da 180′, con la possibilità di studiare dopo il primo round", così Alessandro Formisano dopo il pareggio con il Rimini che ha permesso al Perugia di approdare alla fase successiva. "Sappiamo bene che i tifosi si aspettano tanto, avevamo studiato e voluto una partita così. Certo che avremmo dovuto e voluto segnare ma qualcosa ci è mancato una volta superata la prima pressione, cosa che abbiamo fatto con costanza. E lì dobbiamo subito cambiare qualcosa".

La spiegazione del match.

"Abbiamo giocato tre o quattro partite nella stessa partita, come mi aspettavo. In fase offensiva troppo spesso la palla scottava ma l’atteggiamento era quello giusto, nei 180′ sarà tutto diverso. Pur giocando una serie di partite da dentro o fuori, non dobbiamo perdere di vista il nostro percorso. Ora dobbiamo creare i presupposti per vincere la partita di martedì. Quello che abbiamo fatto con il Rimmini è bastato a passare il turno ma non a vincere in quello che era il turno, non l’avversario, più difficile".

E adesso il pubblico dovrà fare il bis.

"Lasciatemi dire anche che il pubblico ha spinto forte e lo abbiamo sentito, specie nel finale ci ha davvero aiutato tanto. Farà di sicuro la differenza anche nelle partite che verranno".