L’anticipo: Bellanova e Zapata, il Toro si rilancia per l’Europa

torino

2

lecce

0

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Lovato 6, Masina 6.5; Bellanova 7, Ilic 6.5 (43’st Gineitis sv), Ricci 6, Lazaro 5.5 (31’st Vojvoda 6.5); Vlasic 5.5 (17’st Linetty 6.5); Zapata 7 (43’st Okereke sv), Pellegri 5.5 (17’st Sanabria 5.5). Allenatore: Juric 6.5.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 5, Baschirotto 6.5, Pongracic 4.5, Dorgu 5.5 (35’st Gallo sv); Blin 5.5 (16’st Kaba 5.5), Ramadani 5.5, Rafia 5.5 (16’st Sansone 6); Almqvist 5.5, Piccoli 6 (35’st Krstovic sv), Oudin 6 (29’st Touba 6). Allenatore: D’Aversa 5.5.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6.

Reti: 5’st Bellanova, 36’st Zapata

Note: espulso al 25’st per doppia ammonizione Pongracic. Ammoniti: Djidji, Blin, Dorgu. Angoli: 5-5. Recupero: 0’ pt, 4’ st.

TORINO

Il Toro si rifà sotto in zona Europa: il 2-0 contro il Lecce rappresenta il sesto risultato utile consecutivo, i granata superano momentaneamente il Napoli e salgono a quota 36. Il primo tempo è noioso e senza occasioni, Juric scuote i suoi all’intervallo e nella ripresa arrivano le reti di Bellanova e Zapata (foto), con l’espulsione di Pongracic per doppia ammonizione al 70’ a spianare la strada. Il Toro si affida alle discese di Bellanova e il laterale ci prova dopo pochi minuti senza fortuna, ma al 13’ i granata rischiano: Milinkovic-Savic ha una presa difettosa e Piccoli prova a beffarlo, trovando Masina sulla linea ad evitare che il pallone entri. La spinta granata sale nel finale con un tiro velenoso di Vlasic viene deviato in angolo. Il Toro comincia la ripresa con uno spirito diverso, Bellanova la sblocca dopo cinque minuti: il laterale viene servito da Ilic e fa partire un diagonale di destro imprendibile per Falcone. I granata hanno preso le misure e i giallorossi escono dalla sfida, con il rosso a Pongracic al 70’ che ha il sapore della sentenza definitiva. Poco dopo, infatti, Vojvoda subentra e pennella un corner sulla testa di Zapata per il 2-0. Così il Toro ritrova la vittoria dopo due pari e torna a bussare per l’Europa. Per il Lecce continua il periodo nero: settima sconfitta nelle ultime nove.