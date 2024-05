L’avvicendamento. Il settore giovanile ad Alessandro Consolati

L’eventuale promozione di Catellani, data ormai per certa soprattutto nelle ultime ore di ieri, lascerebbe un buco nel ruolo di responsabile del settore giovanile.

I Rivetti avevano assunto Catellani la scorsa estate con un contratto di 5 anni e, con lui, reduci dalle esperienze alla Spal erano approdati a Modena diversi collaboratori (allenatori, come ad esempio Troiano, e numerosi volti nello staff organizzativo e dirigenziale).

Per non perdere quanto fatto e, soprattutto, per dare continuità a lavoro iniziato anche in collaborazione con ciò che Catellani farà nel ruolo di ds, la conduzione del settore giovanile potrebbe passare nelle mani di Alessandro Consolati. Classe ‘95, braccio destro, coordinatore tecnico e occhio vigile nell’individuare potenziali talenti in giro per l’Italia, Consolati era stato coordinatore dell’area scouting alla Spal con Catellani, il rapporto tra i due è duraturo e di grande stima reciproca. Potrebbe essere lui, dunque, il nuovo responsabile se, nel gioco degli incastri, Catellani diventerà il nuovo direttore sportivo.

Alessandro Troncone