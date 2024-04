Le combinazioni. Le percentuali dicono sesto posto. E incrocio con la Germani Brescia

La vittoria conquistata dall’Estra Pistoia in casa della Dolomiti Energia Trentino, ha rappresentato il passo necessario per arrivare alla conquista matematica dell’accesso ai playoff per i biancorossi. Un traguardo nemmeno immaginabile ad inizio anno ma che Pistoia si è conquistato meritatamente sul campo blindando prima la salvezza già a metà aprile e poi chiudendo definitivamente il discorso playoff vincendo appunto a Trento con una giornata di anticipo. In particolare l’Estra, chiudendo (come pare assai probabile) con l’attuale sesto posto, eguaglierebbe lo stesso risultato ottenuto nella stagione 2015/2016 da Vincenzo Esposito che fino ad ora è il migliore dal ritorno del Pistoia Basket in serie A. Ma c’è ancora un piccolo barlume di speranza di chiudere addirittura al quinto posto, mentre in caso di ko all’ultimo turno Pistoia potrebbe scivolare al settimo.

Dopo la pubblicazione di tutte le ipotesi di parità in vista dell’ultima giornata di regular season da parte della Lega Basket, queste sono le possibili combinazioni per Estra in base a quanto succederà in occasione della partita del PalaCarrara contro Openjobmetis Varese in programma domenica 5 maggio alle ore 18.15, unitamente ai risultati che arriveranno dagli altri campi. Ad oggi l’unica cosa già certa è che l’Estra non potrà finire la stagione all’ottavo posto avendo il vantaggio di 2-0 con Tortona. Queste le ipotesi di parità alla fine della 30° giornata che riguardano il Pistoia Basket: in caso di arrivo a tre a quota 32 con Reggio (dunque sconfitta a Sassari), Trento (che espugnerebbe il campo di Bologna) e Pistoia (vittoriosa con Varese), l’Estra sarebbe quinta con 2 vittorie e +8 di differenza punti; sesta la Unahotels con 2 vittorie e +4; settima la Dolomiti Energia con 2 vittorie e -12. In caso di arrivo a 32 solo con Reggio Emilia, invece, la Unahotels sarebbe quinta in virtù della miglior differenza canestri nel confronto diretto, con l’Estra che rimarebbe sesta. In caso di arrivo a 32 solo con Trento (con Reggio che sbanca Sassari e chiude quinta, per intendersi), l’Estra sarebbe sesta e la Dolomiti Energia settima per il vantaggio nei confronti diretti.

Qualora Trento e Pistoia rimanessero a quota 30, venendo ragiunte da Tortona, a uscirne da migliore sarebbe sempre l’Estra, che vanta tre vittorie su quattro nei confronti diretti; settima la Dolomiti Energia, ottava la Bertram. Discorso analogo anche in caso di sconfitta di Tortona e arrivo a due.

In altre parole, se Trento perderà (scenario verosimile, considerando che affronterà in trasferta la Virtus Bologna bisognosa dei due punti per blindare il primo posto in classifica), i biancorossi chiuderanno la stagione regolare al sesto posto indipendentemente da quanto succederà al PalaCarrara. E quindi, se non ci saranno sconvolgimenti di sorta, al primo turno affronterebbero la Germani Brescia, pressoché certa di chiudere al terzo posto.